Смольянинова (Нарышкина) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
26.04.1887
Москва, город федерального значения Москва
Брак -- ЦГА Москвы. ф. 203. оп.768. д. 151. к. 122
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Смольянинова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
18.06.1889
Дочь: Смольянинова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
27.09.1890
Сын: Смольянинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович
Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1891
Сын: Смольянинов Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
?.08.1893
Сын: Смольянинов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольянинова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович
Смерть
Неизвестно