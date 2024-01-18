Смольянинова (Нарышкина) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинова (Нарышкина) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Нарышкин Пётр Кириллович

Мать: Нарышкина Елизавета Александровна

Бракосочетание
26.04.1887

Муж: Смольянинов Сергей Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Брак -- ЦГА Москвы. ф. 203. оп.768. д. 151. к. 122
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Смольянинова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
18.06.1889

Дочь: Смольянинова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Смольянинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович

Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1891

Сын: Смольянинов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
?.08.1893

Сын: Смольянинов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольянинова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Смольянинов Сергей Константинович

Смерть
Неизвестно
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