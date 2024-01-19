Смольянинов Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1860
Дата смерти17.03.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1887
Москва, город федерального значения Москва
Брак -- ЦГА Москвы. ф. 203. оп.768. д. 151. к. 122
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Смольянинова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна
Рождение ребёнка
18.06.1889
Дочь: Смольянинова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1890
Сын: Смольянинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна
Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1891
Сын: Смольянинов Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна
Рождение ребёнка
?.08.1893
Сын: Смольянинов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольянинова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна
Смерть
17.03.1922
Церковь Св. Александра Невского в г. Ново-Украинка