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Смольянинов Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1860

Дата смерти

17.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1887

Жена: Смольянинова Софья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Брак -- ЦГА Москвы. ф. 203. оп.768. д. 151. к. 122
Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Смольянинова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна

Рождение ребёнка
18.06.1889

Дочь: Смольянинова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Смольянинов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна

Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1891

Сын: Смольянинов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна

Рождение ребёнка
?.08.1893

Сын: Смольянинов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольянинова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Смольянинова Софья Петровна

Смерть
17.03.1922
Церковь Св. Александра Невского в г. Ново-Украинка
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