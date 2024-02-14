Морген Алексей (Липман)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морген (Черток) Либа
Рождение ребёнка
1870
Сын: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Морген) Раиса (Хася-Рива)
Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа
Рождение ребёнка
1879
Сын: Морген Лев (Леонтий) Алексеевич
Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Горовацкая (Морген) Рахиль
Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа
Смерть
Неизвестно