Морген Алексей (Липман) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорген Алексей (Липман)

Морген Алексей (Липман)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген (Черток) Либа

Рождение ребёнка
1870

Сын: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа

Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна

Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Морген) Раиса (Хася-Рива)

Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа

Рождение ребёнка
1879

Сын: Морген Лев (Леонтий) Алексеевич

Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Горовацкая (Морген) Рахиль

Мать ребёнка: Морген (Черток) Либа

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.