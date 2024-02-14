Морген (Черток) Либа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти?.01.1904
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Черток Нехемье (Нехемий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Давидович (Морген) Анна (Хана) Алексеевна
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Морген) Раиса (Хася-Рива)
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Рождение ребёнка
1879
Сын: Морген Лев (Леонтий) Алексеевич
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Горовацкая (Морген) Рахиль
Отец ребёнка: Морген Алексей (Липман)
Смерть
?.01.1904