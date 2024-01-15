Аксёнова Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнова Акилина Иванова

Аксёнова Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1865

Сын: Аксёнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1867

Сын: Аксёнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
02.12.1869

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1873

Сын: Аксёнов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1876

Сын: Аксёнов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

с Бочиха
Рождение ребёнка
05.05.1879

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Бочкарёва Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close