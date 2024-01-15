Аксёнова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1865
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
10.07.1867
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
02.12.1869
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
05.06.1873
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
22.04.1876
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
с Бочиха
Рождение ребёнка
05.05.1879
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Бочкарёва Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно