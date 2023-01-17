Бочкарёва (Аксёнова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Аксёнова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Аксёнов Иван Семёнович

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.11.1906

Муж: Бочкарёв Иван Кузьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бочкарёв Константин Иванович

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
17.10.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Кузьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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