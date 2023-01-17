Бочкарёва (Аксёнова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Аксёнов Иван Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1906
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бочкарёв Константин Иванович
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
17.10.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно