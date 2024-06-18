Северовостоков Павел Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1872 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Северовостокова Александра Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Северовостокова Зоя Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Сын: Северовостоков Викторин Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Северовостокова Валентина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: Северовостокова Мария Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1913 ст.
Дочь: Северовостокова Елисавета Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917