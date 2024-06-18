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Северовостоков Павел Аверкиевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.06.1872 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1872 ст.

Отец: Северовостоков Аверкий Яковлевич

Мать: Северовостокова (Кадомцева) Евдокия Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Северовостокова Александра Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Северовостокова Зоя Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Северовостоков Викторин Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Северовостокова Валентина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: Северовостокова Мария Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1913 ст.

Дочь: Северовостокова Елисавета Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1917

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