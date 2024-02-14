Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения1916
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Аляутдинов Саляхетдин
Мать: Аляутдинова Сафура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Садекова) Ряхимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Садекова) Ряхимя
Рождение ребёнка
25.10.1950
Сын: Аляутдинов Рифат
Мать ребёнка: (Садекова) Ряхимя
Смерть
1977