Аляутдинов Мясум Салахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1916

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Аляутдинов Саляхетдин

Мать: Аляутдинова Сафура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Садекова) Ряхимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Садекова) Ряхимя

Рождение ребёнка
25.10.1950

Сын: Аляутдинов Рифат

Мать ребёнка: (Садекова) Ряхимя

Смерть
1977

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