Аляутдинов Рифат
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения25.10.1950
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1950
Отец: Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Мать: (Садекова) Ряхимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011