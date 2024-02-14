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Аляутдинов Рифат

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

25.10.1950

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1950

Отец: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Мать: (Садекова) Ряхимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011

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