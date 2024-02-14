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Аляутдинова Сафура

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Сафа

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Аляутдинова) Сагадат

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Рождение ребёнка
1916

Сын: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Рождение ребёнка
1920

Сын: Аляутдинов Мубин

Отец ребёнка: Аляутдинов Саляхетдин

Смерть
Неизвестно

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