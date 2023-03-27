Repasky Mathew C
Место рожденияRobins, Guernsey, Ohio, United States
Дата рождения27.03.1888
Дата смерти02.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888
Отец: Repasky John
Мать: Repasky Helena
Robins, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1920
Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1964