Repasky Mathew C — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Repasky Mathew C

Место рождения

Robins, Guernsey, Ohio, United States

Дата рождения

27.03.1888

Дата смерти

02.10.1964

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1888

Отец: Repasky John

Мать: Repasky Helena

Robins, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1920
Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1964
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