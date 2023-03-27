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Ludick (Repasky) Mary M

Место рождения

Cambridge, Guernsey, Ohio, United States

Дата рождения

22.11.1883

Дата смерти

09.07.1937

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1883

Отец: Repasky John

Мать: Repasky Helena

Cambridge, Guernsey, Ohio, United States
Иммиграция
1890
Место жительства
1900
Byesville, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Иммиграция
1909
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
09.07.1937
Смерть
09.07.1937
Portage, Ohio, United States
Похороны
10.07.1937
Kent, Ontario, Canada
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