Ludick (Repasky) Mary M
Место рожденияCambridge, Guernsey, Ohio, United States
Дата рождения22.11.1883
Дата смерти09.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1883
Отец: Repasky John
Мать: Repasky Helena
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States
Иммиграция
1890
Место жительства
1900
Byesville, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Иммиграция
1909
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
09.07.1937
Смерть
09.07.1937
Portage, Ohio, United States
Похороны
10.07.1937
Kent, Ontario, Canada