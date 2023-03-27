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Repasky Andrew

Место рождения

Robins, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States

Дата рождения

01.06.1892

Дата смерти

09.10.1972

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1892

Отец: Repasky John

Мать: Repasky Helena

Robins, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1900
Valley Township, Pleasant City Voting Precinct Pleasant City village, Guernsey, Ohio, United States
Иммиграция
1901
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1972
Byesville, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
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