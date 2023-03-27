Repasky Andrew
Место рожденияRobins, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Дата рождения01.06.1892
Дата смерти09.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1892
Отец: Repasky John
Мать: Repasky Helena
Robins, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1900
Valley Township, Pleasant City Voting Precinct Pleasant City village, Guernsey, Ohio, United States
Иммиграция
1901
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1972
Byesville, Jackson Township, Guernsey, Ohio, United States