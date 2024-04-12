Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Климентьевна

Место рождения

Колыжино, Койская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колыжино, Койская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
15.02.1739

Муж: Ларион Федорович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1744

Сын: Иван Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Федорович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титаева Кристина Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Федорович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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