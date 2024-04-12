Евдокия Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1739
Муж: Ларион Федорович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1744
Сын: Иван Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титаева Кристина Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Федорович
Смерть
Неизвестно