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Ларион Федорович

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Нефед Ларионович

Мать ребёнка: ?

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1739

Жена: Евдокия Климентьевна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1744

Сын: Иван Ларионович

Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титаева Кристина Ларионовна

Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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