Ларион Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Рождение ребёнка
1737
Сын: Нефед Ларионович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
15.02.1739
Жена: Евдокия Климентьевна
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1744
Сын: Иван Ларионович
Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титаева Кристина Ларионовна
Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна
Смерть
Неизвестно