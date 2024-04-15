Васильева Катерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Васильев Платон Мартемьянович
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Васильев Афанасий Мартемьянович
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Васильев Степан Мартемьянович
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Васильев Макар Мартемьянович
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Васильев Иван Мартемьянович
Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно