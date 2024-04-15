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Васильева Катерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Васильев Платон Мартемьянович

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Васильев Афанасий Мартемьянович

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Васильев Степан Мартемьянович

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Васильев Макар Мартемьянович

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Васильев Иван Мартемьянович

Отец ребёнка: Васильев Мартемьян Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Мартемьян Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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