Васильев Иван Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Место жительства
По 1856
По предписанию Тобольской казенной палаты хозяйственного отделения 31.12.1856 №17828 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Копкульскую
Место жительства
С 1857
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию Тобольской казенной палаты хозяйственного отделения 31.12.1856 №17828 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Копкульскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно