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Васильев Иван Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Васильев Мартемьян Федорович

Мать: Васильева Катерина Антоновна

Место жительства
По 1856
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию Тобольской казенной палаты хозяйственного отделения 31.12.1856 №17828 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Копкульскую
Место жительства
С 1857
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию Тобольской казенной палаты хозяйственного отделения 31.12.1856 №17828 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Копкульскую
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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