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Скляров Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1954

Дата смерти

18.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954

Отец: Скляров Владимир Федорович

Мать: Склярова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Андрей Викторович

Мать ребёнка: Склярова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склярова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1972

Сын: Скляров Владимир Викторович

Мать ребёнка: Склярова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1983

Дочь: Склярова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Склярова Александра Ивановна

Смерть
18.11.2007

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