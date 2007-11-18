Скляров Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1954
Дата смерти18.11.2007
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954
Отец: Скляров Владимир Федорович
Мать: Склярова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляров Андрей Викторович
Мать ребёнка: Склярова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1972
Сын: Скляров Владимир Викторович
Мать ребёнка: Склярова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1983
Дочь: Склярова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Склярова Александра Ивановна
Смерть
18.11.2007