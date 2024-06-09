Склярова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1954

Сын: Скляров Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Скляров Владимир Федорович

Рождение ребёнка
23.08.1957

Сын: Скляров Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скляров Владимир Федорович

Смерть
Неизвестно

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