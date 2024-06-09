Склярова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1954
Сын: Скляров Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Скляров Владимир Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1957
Сын: Скляров Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скляров Владимир Федорович
Смерть
Неизвестно