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Dūks Pēteris

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.09.1891

Пол

Мужской

Отец

Мать

1790 г.р.

Дети

1884 г.р.
1887 г.р.
1888 г.р.
1891 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Dūks Miķelis

Мать: Dūks Katrīne

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lagzdiņa (Dūks) Auguste

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dūks Jānis

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Dūks) Anna

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Рождение ребёнка
30.07.1884

Сын: Dūks Fricis

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Janevičs (Dūks) Late

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Dūks) Emīlija

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Рождение ребёнка
02.06.1891

Сын: Dūks Duks Jēkabs Alberts

Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze

Смерть
17.09.1891
Причина смерти: Trieka
Похороны
Неизвестно

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