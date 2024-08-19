Dūks Pēteris
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти17.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Dūks Miķelis
Мать: Dūks Katrīne
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Lagzdiņa (Dūks) Auguste
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dūks Jānis
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Dūks) Anna
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Рождение ребёнка
30.07.1884
Сын: Dūks Fricis
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Janevičs (Dūks) Late
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Dūks) Emīlija
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Рождение ребёнка
02.06.1891
Мать ребёнка: Dūks (Sakne) Lavīze
Смерть
17.09.1891
Причина смерти: Trieka
Похороны
Неизвестно