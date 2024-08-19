Dūks (Sakne) Lavīze
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Sakne Jānis
Мать: Sakne (Turks) Lība
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Lagzdiņa (Dūks) Auguste
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Dūks) Anna
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dūks Jānis
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Рождение ребёнка
30.07.1884
Сын: Dūks Fricis
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Janevičs (Dūks) Late
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Dūks) Emīlija
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Рождение ребёнка
02.06.1891
Отец ребёнка: Dūks Pēteris
Смерть
1926