Dūks (Sakne) Lavīze — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dūks (Sakne) Lavīze

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Отец

Мать

1820 г.р.

Дети

1884 г.р.
1887 г.р.
1888 г.р.
1891 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Sakne Jānis

Мать: Sakne (Turks) Lība

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lagzdiņa (Dūks) Auguste

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Dūks) Anna

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dūks Jānis

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Рождение ребёнка
30.07.1884

Сын: Dūks Fricis

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Janevičs (Dūks) Late

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Dūks) Emīlija

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Рождение ребёнка
02.06.1891

Сын: Dūks Duks Jēkabs Alberts

Отец ребёнка: Dūks Pēteris

Смерть
1926

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