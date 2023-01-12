(Ильиных) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1803 ст.
Дочь: (Ильиных) Васса Андреевна
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1804 ст.
Сын: Ильиных Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1808 ст.
Дочь: (Ильиных) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Ильиных Никонор Андреевич
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: (Ильиных) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: (Ильиных) Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович