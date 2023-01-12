(Ильиных) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Ильиных Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1803 ст.

Дочь: (Ильиных) Васса Андреевна

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.12.1804 ст.

Сын: Ильиных Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Ильиных Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1808 ст.

Дочь: (Ильиных) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ильиных Никонор Андреевич

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: (Ильиных) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: (Ильиных) Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Ильиных Андрей Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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