Ильиных Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Ильиных Андрей Петрович
Мать: (Ильиных) Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: (Ильиных) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: (Ильиных) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Ильиных) Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: (Ильиных) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: (Ильиных) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Ильиных) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833
Дочь: (Ильиных) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья