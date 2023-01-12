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Ильиных Иван Андреевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1802

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Ильиных Андрей Петрович

Мать: (Ильиных) Марфа

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: (Ильиных) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: (Ильиных) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ильиных Николай Иванович

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Ильиных) Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: (Ильиных) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: (Ильиных) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Ильиных) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833

Дочь: (Ильиных) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: (Ильиных) Зиновья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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