(Ильиных) Зиновья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич