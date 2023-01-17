(Ильиных) Зиновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильиных) Зиновья

(Ильиных) Зиновья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ильиных Николай Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close