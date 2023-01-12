Ильиных Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1804 ст.
Отец: Ильиных Андрей Петрович
Мать: (Ильиных) Марфа
Крещение
30.12.1804 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ильиных Матвей Васильевич
Мать ребёнка: (Ильиных) Маремьяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ильиных Андрей Васильевич
Мать ребёнка: (Ильиных) Маремьяна
Рождение ребёнка
?.06.1833
Дочь: (Ильиных) Елена Васильевна
Мать ребёнка: (Ильиных) Маремьяна