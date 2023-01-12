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Ильиных Василий Андреевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

30.12.1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1804 ст.

Отец: Ильиных Андрей Петрович

Мать: (Ильиных) Марфа

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
30.12.1804 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ильиных Матвей Васильевич

Мать ребёнка: (Ильиных) Маремьяна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ильиных Андрей Васильевич

Мать ребёнка: (Ильиных) Маремьяна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.06.1833

Дочь: (Ильиных) Елена Васильевна

Мать ребёнка: (Ильиных) Маремьяна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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