(Ильиных) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Маремьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ильиных Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Ильиных Василий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ильиных Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ильиных Василий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.06.1833

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Ильиных Василий Андреевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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