(Ильиных) Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ильиных Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Ильиных Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ильиных Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Ильиных Василий Андреевич
Рождение ребёнка
?.06.1833
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Ильиных Василий Андреевич