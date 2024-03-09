Золотухин Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Золотухин Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Золотухина Параскева Калинична
Рождение ребёнка
1834
Сын: Золотухин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Золотухина Параскева Калинична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Золотухин Елизар (Елезар) Афанасьевич
Мать ребёнка: Золотухина Параскева Калинична
Смерть
После 1865