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Золотухин Афанасий Андреевич

Место рождения

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Золотухин Андрей Никифорович

Мать: Золотухина Катерина Григорьевна

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Параскева Калинична

Рождение ребёнка
1821

Сын: Золотухин Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Золотухина Параскева Калинична

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Золотухин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Золотухина Параскева Калинична

Рождение ребёнка
1847

Сын: Золотухин Елизар (Елезар) Афанасьевич

Мать ребёнка: Золотухина Параскева Калинична

Смерть
После 1865
Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

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