Золотухин Елизар (Елезар) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Елизар (Елезар) Афанасьевич

Место рождения

Забайкальский край

Дата рождения

1847

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Золотухин Афанасий Андреевич

Мать: Золотухина Параскева Калинична

Рождение ребёнка
1868

Сын: Золотухин Кирилл Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Золотухин Василий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Золотухин Иван Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Золотухин Дмитрий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1923

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