Золотухин Елизар (Елезар) Афанасьевич
Место рожденияЗабайкальский край
Дата рождения1847
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1868
Сын: Золотухин Кирилл Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Золотухин Василий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Золотухин Иван Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1880
Сын: Золотухин Дмитрий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1923