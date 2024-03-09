Золотухина Катерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина Катерина Григорьевна

Место рождения

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Золотухин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Золотухин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1799

Сын: Золотухин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Золотухина Доминика Андреевна

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Золотухин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Золотухин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно

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