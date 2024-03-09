Золотухина Катерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Золотухин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Золотухин Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Золотухин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Золотухина Доминика Андреевна
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Никифорович
Смерть
Неизвестно