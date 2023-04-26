Авдотья (Евдокия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фрол Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Севастьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Севастьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Севастьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Севастьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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