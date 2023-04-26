Авдотья (Евдокия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фрол Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Севастьянов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Севастьянов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Севастьянов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Севастьянов
Смерть
Неизвестно