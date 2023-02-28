Алексей Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фрол Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
№9 ревизии - 44
Смерть
Неизвестно