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Алексей Севастьянов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: Анна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фрол Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
№9 ревизии - 44
Смерть
Неизвестно
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