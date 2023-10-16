Митяева (Радченко) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1984
Рождение ребёнка
24.09.2003
Дочь: Миронова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митяев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Митяев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Митяев Дмитрий