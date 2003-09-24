Миронова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2003

Отец: Миронов Андрей

Мать: Митяева Анна Сергеевна

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