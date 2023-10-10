Гулина (Олейнич) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулина (Олейнич) Светлана Михайловна

Гулина (Олейнич) Светлана Михайловна

Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

03.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1963

Отец: Олейнич Михаил

Мать: Олейнич Елена

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.11.1984

Дочь: Митяева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Радченко Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1994

Сын: Гулин Валерий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гулин Евгений Николаевич

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулин Евгений Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close