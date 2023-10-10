Гулина (Олейнич) Светлана Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1963
Отец: Олейнич Михаил
Мать: Олейнич Елена
Рождение ребёнка
17.11.1984
Дочь: Митяева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Радченко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
28.12.1994
Отец ребёнка: Гулин Евгений Николаевич
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно