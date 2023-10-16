Олейнич Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Отец: Олейнич Дмитрий
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Гулина Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Олейнич Онелия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейнич Богдан Михайлович
Мать ребёнка: Олейнич Онелия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олейнич Мария Михайловна
Мать ребёнка: Олейнич Онелия Онуфриевна
Смерть
Неизвестно