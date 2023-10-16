Олейнич Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейнич Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Олейнич Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Гулина Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Олейнич Онелия Онуфриевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейнич Богдан Михайлович

Мать ребёнка: Олейнич Онелия Онуфриевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олейнич Мария Михайловна

Мать ребёнка: Олейнич Онелия Онуфриевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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