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Олейнич Богдан Михайлович
Олейнич Богдан Михайлович
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Древо
Место рождения
Воркута
, Воркута, Республика Коми
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Олейнич Михаил Дмитриевич
1920 г.р.
Мать
Олейнич (Микитина) Онелия Онуфриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Олейнич Михаил Дмитриевич
Мать:
Олейнич Онелия Онуфриевна
Воркута
, Воркута, Республика Коми
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