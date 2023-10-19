Princess Shcherbatova (Countess Musina- Pushkina) Anastasia Valentinovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1774
Дата смерти06.03.1841
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1774
Рождение ребёнка
04.07.1795
Дочь: Юсуповa Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кн. Щербатовa Мария Павловна
Отец ребёнка: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch
Рождение ребёнка
01.07.1801
Дочь: Zubova Natalia Pavlovna
Отец ребёнка: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch
Смерть
06.03.1841
Похороны
После 1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург