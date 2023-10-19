Princess Shcherbatova (Countess Musina- Pushkina) Anastasia Valentinovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Princess Shcherbatova (Countess Musina- Pushkina) Anastasia Valentinovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1774

Дата смерти

06.03.1841

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1774

Отец: Musin-Pushkin Valentin Platonovitch

Мать: Countess Musina-Pushkina Praskovia Vasilevna Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1795

Дочь: Юсуповa Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кн. Щербатовa Мария Павловна

Отец ребёнка: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch

Рождение ребёнка
01.07.1801

Дочь: Zubova Natalia Pavlovna

Отец ребёнка: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch

Смерть
06.03.1841
Похороны
После 1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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