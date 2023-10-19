Zubova (kn. Cherbatova) Natalia Pavlovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1801
Дата смерти15.10.1868
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1801
Крещение
06.07.1801
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1823
Сын: Zubov Pavel Александрович
Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich
Рождение ребёнка
1824
Сын: Zubov Nikolai Александрович
Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Zubova Anastasia Александровна
Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich
Рождение ребёнка
1831
Сын: Zubov Valentin Платонович
Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich
Рождение ребёнка
08.01.1835
Сын: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович
Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.10.1868