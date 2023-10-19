Zubova (kn. Cherbatova) Natalia Pavlovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zubova (kn. Cherbatova) Natalia Pavlovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1801

Дата смерти

15.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1801

Отец: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch

Мать: Princess Shcherbatova Anastasia Valentinovna

Крещение
06.07.1801
Бракосочетание
1821

Муж: Zubov Aleksandr Nikolayevich

Рождение ребёнка
1823

Сын: Zubov Pavel Александрович

Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich

Рождение ребёнка
1824

Сын: Zubov Nikolai Александрович

Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Zubova Anastasia Александровна

Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich

Рождение ребёнка
1831

Сын: Zubov Valentin Платонович

Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich

Рождение ребёнка
08.01.1835

Сын: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Отец ребёнка: Zubov Aleksandr Nikolayevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.10.1868
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