Zubov Aleksandr Nikolayevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1797
Дата смерти20.11.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1821
Жена: Zubova Natalia Pavlovna
Рождение ребёнка
1823
Сын: Zubov Pavel Александрович
Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna
Рождение ребёнка
1824
Сын: Zubov Nikolai Александрович
Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Zubova Anastasia Александровна
Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna
Рождение ребёнка
1831
Сын: Zubov Valentin Платонович
Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna
Рождение ребёнка
08.01.1835
Сын: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович
Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.11.1875