Zubov Aleksandr Nikolayevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zubov Aleksandr Nikolayevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1797

Дата смерти

20.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Жена: Zubova Natalia Pavlovna

Рождение ребёнка
1823

Сын: Zubov Pavel Александрович

Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna

Рождение ребёнка
1824

Сын: Zubov Nikolai Александрович

Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Zubova Anastasia Александровна

Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna

Рождение ребёнка
1831

Сын: Zubov Valentin Платонович

Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna

Рождение ребёнка
08.01.1835

Сын: Zubov Platon Alexandrovitch Александрович

Мать ребёнка: Zubova Natalia Pavlovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.11.1875
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