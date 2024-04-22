Юсуповa (Щербатова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения04.07.1795
Дата смерти17.10.1820
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1795
Крещение
13.07.1795
Бракосочетание
01.09.1815
Рождение ребёнка
15.10.1820
Дочь: Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Yusupov Boris Nikolajevich
Смерть
17.10.1820
Похороны
23.10.1820
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя