Юсуповa (Щербатова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсуповa (Щербатова) Прасковья Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.07.1795

Дата смерти

17.10.1820

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1795

Отец: Prince Scherbatov Pavel Petrovitch

Мать: Princess Shcherbatova Anastasia Valentinovna

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
13.07.1795
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.09.1815

Муж: Yusupov Boris Nikolajevich

Рождение ребёнка
15.10.1820

Дочь: Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Yusupov Boris Nikolajevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.10.1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
23.10.1820
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя
Спасская церковь - в склепе, Село Котово , , , Московская Губерния Российская Империя
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