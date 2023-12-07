Рыданных Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Рыданных Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1775
Сын: Рыданных Герасим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рыданных Герасим Иванович
Мать ребёнка: Рыданных (Пинигина) Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно