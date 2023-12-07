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Рыданных Иван Петрович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Рыданных Петр

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыданных (Пинигина) Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.03.1775

Сын: Рыданных Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Рыданных Герасим Иванович

Мать ребёнка: Рыданных (Пинигина) Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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