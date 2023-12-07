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Рыданных Петр

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Рыданных Козьма Трифонович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыданных) Параскева Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Рыданных Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Рыданных Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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