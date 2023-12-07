Рыданных Петр
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Рыданных Козьма Трифонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыданных) Параскева Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рыданных Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно