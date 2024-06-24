Абрамов Захар Осипович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти11.04.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Яковлева (Абрамова) Стефанида Захаровна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Стефановна
Бракосочетание
12.11.1850
У него второй брак
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна
Смерть
11.04.1871
от чахотки