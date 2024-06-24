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Абрамов Захар Осипович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.04.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Яковлева (Абрамова) Стефанида Захаровна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Стефановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
12.11.1850

Жена: Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
У него второй брак
Рождение ребёнка
1853

Сын: Абрамов Прохор Захарович

Мать ребёнка: Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрамов Стефан Захарович

Мать ребёнка: Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
11.04.1871
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от чахотки

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