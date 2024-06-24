Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиМежду 1859 и 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
До 1850
Филипповская роскольническая секта
Бракосочетание
12.11.1850
У него второй брак
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Абрамов Захар Осипович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Абрамов Захар Осипович
Место жительства
1859
Смерть
Между 1859 и 1868