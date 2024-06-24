Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Богданова) Евгения Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Между 1859 и 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Посвящение в духовный сан
До 1850
Филипповская роскольническая секта
Бракосочетание
12.11.1850

Муж: Абрамов Захар Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
У него второй брак
Рождение ребёнка
1853

Сын: Абрамов Прохор Захарович

Отец ребёнка: Абрамов Захар Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрамов Стефан Захарович

Отец ребёнка: Абрамов Захар Осипович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1859 и 1868
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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