Ронжин Яков Дворцовый Крестьянин Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ронжина Дарья Дворцовая Крестьянка Иванова
Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ронжин Матвей Отдан В Рекруты В 1853 Яковлевич
Мать ребёнка: Ронжина Дарья Дворцовая Крестьянка Иванова
Смерть
После 1858