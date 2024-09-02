Ронжин Яков Дворцовый Крестьянин Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжин Яков Дворцовый Крестьянин Кондратьевич

Место рождения

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ронжин Кондратий Удельный Крестьянин Иванович

Мать: Ронжина Марфа Дворцовая Крестьянка

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ронжин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Ронжина Дарья Дворцовая Крестьянка Иванова

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ронжин Матвей Отдан В Рекруты В 1853 Яковлевич

Мать ребёнка: Ронжина Дарья Дворцовая Крестьянка Иванова

Смерть
После 1858

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