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Захар Григорьев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

1797 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1795 ст.

Отец: Григорий Кузьмин

Мать: Анастасия Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.11.1811 ст.

Жена: Неонила Теретьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Ивана Владимирова сына Граблина
Военная служба
С 1812 ст.
Отдан в рекруты, в 1812 году
Смерть
Неизвестно

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