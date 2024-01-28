Захар Григорьев
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Григорий Кузьмин
Мать: Анастасия Михайлова
Бракосочетание
13.11.1811 ст.
Жена: Неонила Теретьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Ивана Владимирова сына Граблина
Военная служба
С 1812 ст.
Отдан в рекруты, в 1812 году
Смерть
Неизвестно