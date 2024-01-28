Анастасия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кузьмин
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кузьмин
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Елисей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кузьмин
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Захар Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кузьмин
Рождение ребёнка
02.10.1799 ст.
Дочь: Устинья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кузьмин