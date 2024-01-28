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Анастасия Михайлова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1761 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кузьмин

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Захар Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1799 ст.

Дочь: Устинья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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