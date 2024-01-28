Неонила Теретьева
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1811 ст.
Муж: Захар Григорьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Ивана Владимирова сына Граблина
Смерть
Неизвестно