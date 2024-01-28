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Неонила Теретьева

Место рождения

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горячкина, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
13.11.1811 ст.

Муж: Захар Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Горячкиной, из крестьян помещика Ивана Владимирова сына Граблина
Смерть
Неизвестно

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