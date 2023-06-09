Полякова Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Никоноркина (Полякова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков Иванович

Переславичи, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Поляков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков Иванович

Переславичи, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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