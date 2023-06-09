Полякова Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Никоноркина (Полякова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Поляков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Поляков Яков Иванович
Смерть
Неизвестно