Никоноркина Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никоноркина Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Никоноркин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Никоноркина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Никоноркин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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