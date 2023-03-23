Никоноркина Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Никоноркин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Никоноркина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Никоноркин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно